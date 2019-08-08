كارثة تهدد رسائلك في WhatsApp.. خلل يمكن المخترقين من تغيير كلامك

في تزايد مستمر لمشاكل انتهاك الخصوصية على مواقع السوشيال ميديا الكبيرة مؤخرًا، تظهر اليوم المصيبة الأكبر، وذلك لوجود خلل في كود WhatsApp قد يسمح للمخترقين بتغيير رسائلك وتغيير الكلمات التي أرسلتها لأصدقائك.



يمكن للمهاجمين استغلال هذا الخلل في تغيير نص الرسائل المقتبسة والتحكم مع المحادثات، وفقًا لما وجده باحثو الأمن السيبراني، ويحدث ذلك حتى بعد إرسالك الرسائل بفترة.



فيستطيعون جعل الأمر يبدو كما لو كان المرسل قد قال شيئًا لم يقله أصلًا، وذلك بوضع كلمات مختلفة في الرسائل، وفقًا لصحيفة الدايلي ميل.



حذرت شركة الأمن عبر الإنترنت Check Point Research CPR))، التي اكتشفت ذلك العيب، من أن "الجهات الفاعلة الخبيثة" قد تستخدم الخلل لنشر المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة.



قام فريقهم بتفصيل الاختراق في مؤتمر Black Hat لأمن الإنترنت في لاس فيجاس، والذي حضره خبراء آخرون اكتشفوا أيضًا نقاط الضعف في التطبيقات الشائعة.



عرضت CPR مقطع فيديو يوضح مدى سهولة التحكم في الرسائل، وتزعم الشركة بأنه تم إطلاع رؤساء فيسبوك على المشكلة في العام الماضي، لكنهم لم يحسموها بعد.