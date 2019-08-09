الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم مستمر لـ بعد العيد

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة أكدت فى العام الماضي أن أسعار اللحوم ستنخفض من بين 10 لـ 25 % .



وأضاف خلال خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن تجار الموشي لن يخسروا كما يقولون ولكن الخسارة تكون من هامش الربح وليست من قيمة الحيوان.



وأشار إلى أن انخفاض أسعار اللحوم سيظل مستمرًا بعد عيد الأضحى، وليس له علاقة بالمواسم، وأوضح أن الوزارة تتابع كل الأسواق.



وتابع أن وزارة الزراعة لديها وحدات بيطرية في معظم القرى و تقدم الخدمات لمربي المواشي، وأن وزير الزراعة أعلن عن بيع اللحوم بمنافذ الوزارة بـ 42 جنيهًا للكيلو، و52 جنيهًا للكيلو البقري، و60 جنيهًا لكيلو الأغنام والماعز.

