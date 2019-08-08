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شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد تحركات سيارة منفذ انفجار معهد الاورام

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:41 م
كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة ترصد تحركات سيارة منفذ انفجار معهد الاورام
كريم الخطيب
عرض التليفزيون المصري تحركات سيارة منفذ الانفجار الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام.

وكشفت وزارة الداخلية عن خط سير السيارة المستخدمة في انفجار معهد الأورام، حيث تحركت من أمام مبنى رئاسة حي النزهة، كما ظهرت في شارع صلاح سالم، ومن ثم أمام حديقة الأزهر، ثم شارع صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون، ثم باتجاه شارع قصر العيني، ثم السير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل.

كما كشفت وزارة الداخلية في بيان لها عن التفاصيل الكاملة لملابسات حادث انفجار سيارة بشارع نهر النيل أمام معهد الاورام بالقاهرة.

وكشف بيان صادر عن الوزارة الاجهزة الامنية نجحت في تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، وان عضو حركة حسم الارهابية عبد الرحمن خالد محمود، واسمه الحركي "معتصم" ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا، هو منفذ حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام.

واعترف المتهم حسام عادل أحمد محمد حركي "معاذ" أحد عناصر الرصد والدعم اللوجيستي بحركة حسم التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي، من مواليد 1 مايو عام 1998 ومقيم بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، باشتراكه في عملية انفجار معهد الأورام.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، أظهر مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

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