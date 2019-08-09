استعدادا لعيد الأضحى .. تكثيف أمني ومروري على الطرق السريعة والصحراوية

أكد اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، ضرورة تنفيذ خطة المرور لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى إلى مختلف المحافظات مرتادي الطرق السريعة والصحراوية التابعة للإدارة، خلال عيد الأضحى المبارك.



وقال اللواء علاء الدين متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة الثابتة والمتحركة للعمل على انتظام الحالة المرورية، ومنع التكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها أمثال الطريق الدائري بمناطق "أعلى الطريق الزراعي، وأسفل نفق السلام، ومدخل الأتوستراد، ومحور المنيب حتى مطلع محور المريوطية، ومنزل محور المريوطية على القوس الغربي، كذلك طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطرق السويس الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، والإسماعيلية الصحراوي، والعلمين الساحلي، والاسكندرية الساحلي.



وجرى التنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور.



كما نشرت الإدارة سيارات الدفع الرباعي والإغاثة ومجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة على جميع الطرق على مدار 24 ساعة، بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان، والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق، وكذلك تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.