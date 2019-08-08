ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعداد حجاج الداخل في السعودية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:46 م
أعداد حجاج الداخل
أعداد حجاج الداخل في السعودية
محمد شحتة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجًا.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.

وتستضيف وزارة الداخلية السعودية، عددًا من أسر شهداء الواجب، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن الغالي، لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، وذلك وفق التنظيم السنوي الذي تشرف على إعداده وتنفيذه الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان إتمام ذوي الشهداء لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويبلغ عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوي شهداء الواجب خلال موسم حج هذا العام 297 ضيفًا منهم 147 رجلًا و150 امرأة، من والدي وزوجات وأولاد الشهيد ومن تستدعي الحاجة مشاركته لمرافقتهم في أداء نسكهم.

يذكر أن وزارة الداخلية تنظم حملات سنوية لاستضافة شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ ستة عشر عامًا من خلال استضافة خمسة أشخاص من أسرة كل شهيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح وإرشادات.. السعودية تطلق برنامج مستشارك الصحي في الحج

استمرار توافد ضيوف الرحمن على مطار الملك عبد العزيز لأداء فريضة الحج.. فيديو

أحمد موسى يقدم تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة

أحمد موسى: إجراءات قوية من السعودية لحماية وسلامة الحجاج

ترشيحاتنا

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

كل خميس.. أحمد عفيفي يحلل مباريات الدوري على صدى البلد ..تفاصيل

الحذر مطلوب.. البيئة تكشف سبب ظهور حوت قرب شواطئ الساحل الشمالي

احذر| غسل اللحمة قبل الطبخ يسبب التسمم

الطلائع يحصل على موافقة الأهلي لإعارة مدافع الشياطين موسمين

أعداد حجاج الداخل في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

بـ جلابية بلدي وسيقان مكشوفة.. دوللي شاهين فى أجرأ ظهور علي السوشيال ميديا