أعداد حجاج الداخل في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجًا.



وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.



وتستضيف وزارة الداخلية السعودية، عددًا من أسر شهداء الواجب، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن الغالي، لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، وذلك وفق التنظيم السنوي الذي تشرف على إعداده وتنفيذه الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان إتمام ذوي الشهداء لمناسكهم بكل يسر وسهولة.



ويبلغ عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوي شهداء الواجب خلال موسم حج هذا العام 297 ضيفًا منهم 147 رجلًا و150 امرأة، من والدي وزوجات وأولاد الشهيد ومن تستدعي الحاجة مشاركته لمرافقتهم في أداء نسكهم.



يذكر أن وزارة الداخلية تنظم حملات سنوية لاستضافة شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ ستة عشر عامًا من خلال استضافة خمسة أشخاص من أسرة كل شهيد.