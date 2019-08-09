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برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي تشيد بالبنية التحتية في مصر.. وجبهة تصحيح المسار تشكل لجنة للتفاوض ولم الشمل وتمهل الوفد أسبوعين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
القسم السياسى

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 8 أغسطس.

جبهة تصحيح المسار تشكل لجنة للتفاوض ولم الشمل وتمهل الوفد أسبوعين

بعد حادث معهد الأورام.. برلماني: المصريون أعطوا نموذجا متحضرا في الوحدة والتكاتف

برلمانى: انخفاض معدل التضخم والبطالة في مصر إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوطن

في ذكرى رحيل فؤاد باشا سراج الدين..الهضيبى: زعيم وفدي لن تموت ذكراه

لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي تشيد بالبنية التحتية في مصر

موازنة البرلمان تطالب بتوافق السياسة النقدية للبنك المركزي مع انخفاض التضخم

نائب العمرانية يتقدم بطلب إحاطة حول مشاكل القمامة

رئيس الحركة الوطنية يصدر قرارات بتشكيلات هيئات مكاتب 15 محافظة

برلمانى: سببان وراء انخفاض معدل التضخم إلى 7.8 %

فرج عامر: إنجاز مشروع الأسمدة الفوسفاتية جاء بتحدي الزمن والمصاعب

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