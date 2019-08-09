اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة ينقذ الزمالك من ورطة كهربا.. ممدوح عباس يتعرض للإغماء ويسقط في الأسانسير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الخميس 8-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :- تعرض رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس للسقوط في مصعد منزله اليوم الخميس بعد تعرضه إلى حالة من الإغماء.- أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، انتقال ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .- يقدم أحمد عفيفى المحلل الرياضي اللامع برنامجا جديدا على قناة صدى البلد فى إطلالة جديدة لمتابعي كرة القدم، الخميس من كل أسبوع فى تمام الحادية عشرة مساء ابتداء من يوم 12 سبتمبر المقبل 2019 تزامنا مع بداية الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.- قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة عن التقارير التي ربطته بالانتقال إلى فريقه السابق يونيفرسيداد دي تشيلي.- أعلن نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، التعاقد مع الألماني توماس دول ليشرف على تدريبه بعقد لمدة عامين، بعد أن اقترب اسم الأخير من تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.- حذر اتحاد الكرة 4 أندية تشارك ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز ببطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية من مغبة عدم سداد أية ديون عليها لصالح لاعبيها.- تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاصابة في مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.- أعلن نادي طلائع الجيش عن حصوله على موافقة مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إعارة أحمد علاء مدافع الشياطين الحمر إلى صفوف الفريق العسكرى لمدة موسمين على سبيل الإعارة استعدادًا لبدء منافسات بطولة الدوري الممتاز.- تلقت إدارة نادي الزمالك موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع ديكاداها الصومالي بذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والتي كانت مقررة الأحد المقبل.- أنقذ نظام الاستبدال نادى الزمالك من ورطة قيد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا فى القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي يوم 29 أغسطس الجاري.