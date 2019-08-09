اخبار الفن.. انتقادات لـ شيرين رضا بسبب الأضحية.. ورومانسية ريهام حجاج مع زوجها

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





انتقاد حاد.. شيرين رضا تدخل المنطقة المحظورة بـ تغريدة مثيرة حول الأضحية

تعرضت الفنانة شيرين رضا لموجة من الانتقادات بعد تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول أضحية عيد الأضحى.

https://www.elbalad.news/3936610



وهي تحتضنه.. ريهام حجاج تنشر صورة رومانسية مع زوجها

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

https://www.elbalad.news/3936462



بعد كزبرة وحنجرة.. الموسيقيين توقف بصلة والصواريخ والعفاريت

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية وقف فرق المهرجانات المنتشرة على الساحة الموسيقية ومنع التعامل معهم بشكل نهائى، ومنهم حمو بيكا، و مجدى شطة، و كزبرة و حنجرة.

https://www.elbalad.news/3936402



إسلام جمال ينشر صورا من كتب كتاب احمد حاتم

نشر الفنان إسلام جمال على حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير "انستجرام" صورًا تجمعه بالفنان أحمد حاتم، وذلك من حفل كتب كتابه.

https://www.elbalad.news/3936709



من غير ما أحكيلك.. تامر عاشور يطرح كليبا جديدا

طرح المطرب تامر عاشور مساء اليوم كليب أغنيته "من غير ما أحكيلك" من ألبومه الأخير "أيام"، وهى من كلمات جمال الخولى وألحان محمد النادى، وتوزيع نابلسى.

https://www.elbalad.news/3936522



هيفاء وهبي تغنى وترقص فى وش السعد.. غدا

يستضيف الفنان محمد سعد النجمه هيفاء وهبي في إطلالة خاصة وساخرة على مسرح برنامجه في حلقة خاصة ومميزة من حلقات "المسرح – البرنامج" الكوميدي الساخر "وش السعد" (The Comedy Night Show)،

https://www.elbalad.news/3936431



في عيد ميلادها.. معلومات عن الفنانة يسرا اللوزي

يوافق اليوم الخميس 8 أغسطس، عيد ميلاد الفنانة يسرا اللوزى التي أكملت عامها الـ 34، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بـ حي الزمالك بمحافظة القاهرة، عام 1985.

https://www.elbalad.news/3936350