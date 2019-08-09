خبير أمني: الداخلية تمكنت من الوصول إلى هوية منفذي انفجار قصر العيني باحترافية عالية

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أجهزة الدولة تحركت بصورة سريعة لمواجهة الأزمة عقد حادث الإنفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام الذي أظهر تكاتف الشعب وحجم التبرعات.



وأضاف «الحلبي» خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، أن وزارة الداخلية تمكنت من الوصول الي هوية الجناة ومنفذ الحادث الإرهابي وأماكن تمركزهم باحترافية عالية، مناشدا المواطنين ببلاغ ضد اي مشتبه فيه بصورة سريعة للأجهزة الامنية.



وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه تم استخدام تقنيات حديثة في توصل البصمة الوراثية لمنفذ الحادث مع أسرته، فضلا عن تتبع السيارات الإرهابي منذ البداية، مؤكدا أن البعد الخارجي في دعم الارهاب واضح وهذا ما أكده اعترافات الارهابي.





