تعرف على السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب .. فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك ارتفاعا فى أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذه الزيادة تثير القلق لدى بعض المواطنين.



وأضاف خلال تقديمه برنامج" مساء دي إم سي المذاع على قناة دي أم سي، أن هذه الزيادة ليس لها علاقة بالظروف المحلية التى تشهدها مصر، وإقبال المواطنين على شراء الذهب قبل العيد بسبب الزواج فى هذه الفترة.



وتابع: أن الذهب عاود الصعود ذروة 6 سنوات بدعم الحرب التجارية، فالزيادة فى الذهب تكون بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.



وأشار: إلى أن الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين كان سبب فى ارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض الفائدة فى الدولار في الاستثمار الآن فى الذهب.

