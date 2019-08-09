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شاب يلقي بطفل فرنسي من الدور العاشر بعد خطفه من والدته.. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:13 ص
صدى البلد
عزة عاطف
اتهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بمحاولة قتل طفل فرنسي عمره 6 أعوام، بعدما ألقى به من الطابق العاشر من مبنى معرض الفنون Tate Modern أمام أعين الناس يوم الأحد.

قام أحد الشهود على الواقعة بضرب الشاب الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قبل أن يستطيع رجال الأمن إلقاء القبض عليه وفقًا للدايلي ميل، حيث ألقى الطفل الفرنسي من فوق المبنى بمسافة 100 قدم بعد خطفه من ذراعي والدته.

وذلك من الطابق العاشر لمبنى معرض الفنون في لندن يوم الأحد الماضي، 4 أغسطس، وقد عانى الطفل الضحية من نزيف في المخ وكسر الذراعين والساقين والعمود الفقري.

قام شخص بلكمه عدة لكمات في الوجه بعدما رآه يلقي الطفل من فوق سطح المبنى ثم ألقت الشرطة القبض عليه، ومن المرجح أن يواجه المشتبه به اختبارات نفسية مدتها أسبوعان (من المتوقع أن تبدأ في 2 فبراير 2020).
شاب يلقي بطفل فرنسي من الدور العاشر بعد خطفه من والدته.. فيديو
شاب يلقي بطفل فرنسي من الدور العاشر بعد خطفه من والدته.. فيديو

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