تفاصيل أكبر فضيحة داخل أسوار كنيسة أمريكية.. الفاتيكان عاقب القس الجاني في جلسة سرية.. والضحية يعترف: تركت ديني وتحولت إلى الإلحاد

- 35 قسا أمريكيا متهمون بانتهاك أجساد 220 طفلا

- جميع الأدلة تم إحراقها لنفي التهمة عن المتهمين

- الفاتيكان عاقب المتهم في جلسة سرية.. والضحية تحول إلى الإلحاد





كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عن واحدة من أكبر الفضائح الجنسية التي طالت الكنيسة الكاثوليكية في جزيرة جوام، وتمتد تلك الفضيحة الجنسية إلي أجيال من القساوسة المتعاقبين، حتى تصل إلي قمة التسلسل الهرمي الكاثوليكي.





وأفاد تقرير نشرته الوكالة الأمريكية أن هؤلاء القساوسة المعتدون، تمكنوا من الوصول لمراكز مؤثرة في سلطة الكنيسة ما أدى إلى إفلاتهم جميعا من العقاب بقيادة أسقف كان من بين هؤلاء المتهمين.





وأكدت أسوشيتد برس، أن من بين القساوسة المتهمين في تلك الفضيحة الجنسية القس أنتوني سابلان أبورون، الذي تمت إدانته في محاكمة سرية أجراها الفاتيكان وأُوقف عن العمل عام 2016، إلا أنه بعد ذلك تم تخفيف التهمة لتكون سوء معاملة للأطفال.





ويرفع أكثر من 220 رجلا كانوا وقت الإعتداء عليهم مجرد صبية صغار، يعملون كأطفال مذبح ويشاركون مع طلاب الكشافة، مرافعاتهم الآن على الأبرشية الكاثوليكية في الولايات المتحدة؛ بسبب الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها بحقهم 35 من رجال الدين والمدرسين ومعلمين الكشافة، على أمل تحقيق العدالة أخيرًا.





وعلى الرغم من أن رئيس الأساقفة، البالغ من العمر 73 عامًا، أنكر تلك المزاعم، إلا أن الفاتيكان كشف في أبريل الماضي أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أيد نتائج محاكمة الكنسية السرية، التي أقرت بأن القس مذنب وارتكب جرائم جنسية ضد الأطفال.





وخلال حديثه مع أسوشيتد برس، أكد أحد ضحايا الإعتداءات الجنسية ويدعى والتر دينتون أن شأنه شأن كل الأطفال المتدينين في الكنيسة كان يتمني أن يكبر ليصبح مثل الأب توني أبورون، امتد ذلك الحلم منذ صغره حتى الليلة التي قال إن كاهن الكنيسة اغتصبه.





كان ذلك الصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، حينما حذره القس بإنه إذا قال أي شيء لأي شخص، فلن يصدقه أحد، وبالرغم من ذلك التهديد أخبر دينتون والدته، لكنها على حد قوله اتهمته هو بالفهم الخطأ، ما دعاه إلى أخبار كاهنًا آخر، لكنه لم يقدم له أي شئ.





عاش الصبي الصغير مؤرق بلا حول ولا قوة بينما قام البابا يوحنا بولس الثاني بتعيين القس المدان ليكون رئيس أساقفة، وهو صوت السلطة الدينية في إقليم جوام الكاثوليكي، ولعقود من الزمان، وصل ذلك المعتدي إلي أعلى المناصب الكنسية وتمكن من الإفلات من العقاب بقيادة أسقف كان من بين هؤلاء المتهمين.





ولكن أُدين أنتوني سابلان أبورون، في محاكمة سرية أجرتها الفاتيكان، وأُوقف عن العمل عام 2016، وبعد ذلك خُففت التهم لتكون سوء معاملة، إلا أن أكثر من من 220 من رجل يقيمون دعوة قضائية ضد الإبراشية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاعتداءات الجنسية التي إرتكبها 35 رجال دين.





تحكي آلاف الصفحات من وثائق المحكمة التي استعرضتها وكالة أسوشيتيد برس، إلى جانب مقابلات مستفيضة، قصة الاعتداءات الجنسية المنتظمة التي ارتكبها هؤلاء القساوسة وتعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، كما تحكي عن التواطؤ المتكرر من الكهنة المفترسين ضد هؤلاء الضحايا.





وأنكر رئيس الأساقفة، البالغ من العمر الآن 73 عامًا، هذه المزاعم، لكن الفاتيكان كشف في أبريل أن البابا فرانسيس أيد أحاكم محاكمة الكنسية السرية وأقر بإنه مذنب.





وقال والتر دينتون، وهو رقيب سابق بالجيش الأمريكي أنه تعرض للاغتصاب قبل 40 عامًا عندما كان صبيًا، وأضاف أن الأسقف الذي إغتصبه لا يزال يتلقى راتبًا شهريًا بقيمة 1500 دولار من الكنيسة، على الرغم من إبعاده عن الخدمة العامة.





وكما تنامي لعلم الأسوشيتد برس لم يُحاكم أي رجل دين في جوام على جريمة جنسية، وزعم رئيس الأبراشية أن جميع ملفات الكنيسة أحرقت، تلك الملفات التي كان يمكن أن تساعد في تقديم أدلة وقت الملاحقات القضائية.





على عكس العشرات من الأبرشيات في الولايات المتحدة، لم تصدر جوام قائمة من الكهنة الذين تعتبرهم الكنيسة متهمين بالاعتداء الجنسي.





وعلى الرغم من قانون الكنيسة الذي يفرض على الأساقفة الاحتفاظ بسجلات عن مزاعم الإساءة الجنسية، إلا أن رئيس الأساقفة الجديد، مايكل جود بيرنز، قال إن سلفه لم يترك له أي شيء، ولم يستطع تفسير السبب، لكنه قال إنه سمع شائعات عن "حريق كبير" في مبني الكنيسة قبل مغادرة القس أبورون.





ورفع الأخوان توماس ورامون دي بلاتا دعوى تشير بإنهما تعرض للإغتصاب في مارس 1964، ويقول رامون إنه دخل غرفة القس أبورون يبحث عن الحمام ورأى القس وكاهنًا آخر يمارس الجنس مع صبي من مدرسته.





ويقول رامون أن القس نهض من السرير ووضع يده على كتفه، وقال رامون "لقد كان يدعوني للانضمام معهم". قلت: لا تلمسني!.





وقال أحد الضحايا أيضا، في الوقت الذي حلمت فيه أن أكون مثل الأب توني، دعاني عام 1977 لقضاء الليلة قبل قداس الأحد في غرفته، وأضاف أنه استيقظ من نومه ليجد وجهه لأسفل على السرير، والكاهن فوقه.





ويحكي الضحية قائلا: صرخت وتوسلت إلى الأب توني قلت له "أرجوك توقف، من فضلك توقف"، حكى ذلك مالفين دويناس، البالغ من العمر 58 عامًا، وهو ينظر لصورة له عندما كان في الحادية عشرة من عمره.



