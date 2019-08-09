أخبار التوك شو.. ياسمين عبد العزيز عن مطلقها: الرجل ده على راسي.. تفاجئ جمهورها بـ مواصفات فتى أحلامها.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الخميس ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:



شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد تحركات سيارة منفذ انفجار معهد الأورام





عرض التليفزيون المصري تحركات سيارة منفذ الانفجار الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام.



وكشفت وزارة الداخلية عن خط سير السيارة المستخدمة في انفجار معهد الأورام، حيث تحركت من أمام مبنى رئاسة حي النزهة، كما ظهرت في شارع صلاح سالم، ومن ثم أمام حديقة الأزهر، ثم شارع صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون، ثم باتجاه شارع قصر العيني، ثم السير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل.



كما كشفت وزارة الداخلية في بيان لها عن التفاصيل الكاملة لملابسات حادث انفجار سيارة بشارع نهر النيل أمام معهد الاورام بالقاهرة.



وكشف بيان صادر عن الوزارة الاجهزة الامنية نجحت في تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، وان عضو حركة حسم الارهابية عبد الرحمن خالد محمود، واسمه الحركي "معتصم" ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا، هو منفذ حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام.



واعترف المتهم حسام عادل أحمد محمد حركي "معاذ" أحد عناصر الرصد والدعم اللوجيستي بحركة حسم التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي، من مواليد 1 مايو عام 1998 ومقيم بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، باشتراكه في عملية انفجار معهد الأورام.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، أظهر مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.





ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بمواصفات فتى أحلامها .. فيديو





أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها لن تتزوج ثانية إلا عن حب؛ موضحة أنها لها مواصفات خاصة في حبيبها تتجسد في الراحل أحمد زكي.



وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛: « مليش انا في الشعر الأصفر والعيون الخضراء والجو ده .. بحب استايل أحمد زكي ».



وأشارت ياسمين عبد العزيز؛ أنها أبدت حياته الفنية في عمر 12 سنة؛ تزوجت في وانجب في سن مبكرة.



وتابعت ياسمين عبد العزيز؛ أنها كانت تعمل نحو خمسة إعلانات في اليوم الواحد وهذا رقم قياسي.





ياسمين عبد العزيز عن مطلقها: الرجل ده على راسي وعلاقتنا زي الفل





أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها اختارت المشاركة في مسلسل آخر نفس في العام الحالي على الرغم من أنه ليس كوميديا لتخلق تجربة جديدة لنفسها وتحديا جديدا.



وتحدثت ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ عن انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة؛ قائلة: « أنا لما أعلنت الخبر كنت منفصلة بقالي سنة ومحدش كان يعرف ومحمد أبو عيالي ورجل محترم جدا .. ولازم نحترمه .. بس الطلاق كان على رغبتي .. والإعلان على الطلاق لانه جه الوقت اللي الناس تعرف فيه».



وقالت ياسمين عبد العزيز؛ : «أنا اتعرفت على محمد وانا عندي 18 سنة وكان عايزنى اعمل اعلان لـشركته .. وعرض عليا الزواج لمدة أكثر من 3 سنين».



وتطرقت ياسمين عبد العزيز إلى الهجوم التي تتعرض له على السوشيال ميديا؛ من الممثلة ريهام حجاج زوجة حلاوة الحالية :« الحاجات دي مبتفرقش معايا خالص .. أنا بشوف ان البني ادم يتكلم عن نفسه بشغله .. أنا مينفعش أجرح في أبو أولادي أبدا .. علاقتنا زي الفل وبنكلم بعض .. الرجل ده على راسي وعلاقتنا أكبر من زوجين وانفصلنا ».



واستطردت: « الزعل عندي مبيخدش أكثر من يوم يوم واحد .. وفي النهاية ده أبو عيالي ومش هينفع أتكلم عليه وحش عشان عيالي لما يتفرجوا على كلامي ميزعلوش .. وأنا مش فاضية أرد على حد لأنه كان فيه حياة وانتهت وخلاص وانا دلوقتي بفكر في أولادي وشغلي».







شاهد.. رفع العلم المصري لأول مرة في برلمان أونتاريو بكندا



عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، لحظة رفع العلم المصري في مبنى برلمان أونتاريو الكندي بمناسبة الاحتفال بـ "يوليو شهر التراث المصري".



تأتي تلك اللحظات الحاسمة بفضل جهود أول نائب من أصول مصرية في البرلمان الكندي، وشاركت وزيرة الهجرة في رفع العلم المصري، والسفير المصري في كندا.



وكشفت وزارة الهجرة، أنه سيتم اطلاق مبادرة جديدة بنهاية العام تحت عنوان "مصر بداية الطريق"، والتي تهدف لتكريم كل المسئولين الأجانب الذين تلقوا تعليمهم في مصر، وتخرجوا في جامعاتها.





تفجير معهد الاورام.. أول تصريح لـ حسام عادل أحمد عضو حركة حسم بعد القبض عليه





عرضت قناة «إكسترا نيوز» تصريحات للإرهابي حسام عادل أحمد، واسمه الحركي «معاذ» أحد عناصر الرصد والدعم اللوجيستي بحركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.



وقال حسام عادل أحمد : «انضممت لحركة حسم في 2018 وكان المسؤول الحركي المعتصم ، كنت أعمل في الدعم اللوجيستي والرصد، وكان كل شخص يتلقى التكليفات من مسئول التنظيم في تركيا والسودان بمفرده.



وتابع : «علمت من الفترة الاخيرة من المسئول الحركي المعتصم بانه تلقى تكليفا بنقل كمية كبيرة من المتفجرات في منطقة معينة حتى يتلقي تكليفا آخر بتنفيذ عملية أخرى بهذه المتفجرات وتم ترتيب لزيارة قبل الحادث بيوم لتوديع أسرته.



وأفاد مصدر أمني أنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية «حسم» الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار أمام معهد الأورام.



وكشفت وزارة الداخلية عن هوية الإرهابي، وأكدت أنه عضو حركة حسم الارهابية ويدعى عبد الرحمن خالد محمود وهو منفذ حادث معهد الأورام.



وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الفحص والتتبع لخط سير السيارة المنفذة لحادث التفجير تواصلت، وأضافت الداخلية أنه تم تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية واستئذان النيابة لضبطهم.



وكشفت الداخلية عن مصرع 8 عناصر من خلية حسم الإرهابية بعد اختبائه فى وكرين بالفيوم و الشروق، وتم مداهمة الوكر الثاني فى الشروق وأسفر عن مصرع 7 من العناصر الإرهابية وبحوزتهم اسلحة، وتم مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء المجمعة من مكان الحادث مع افراد اسرتهم.



يذكر أن معهد الأورام تعرض لخسائر مادية جراء تأثره بحادث انفجار سيارة اصطدمت بعدة سيارات أودت بحياة عدد من الشهداء المصريين ووقوع إصابات عديدة.





نص مكالمة الإرهابي الهارب محمد عليش مع شقيق منفذ تفجير معهد الاورام





عرضت قناة إكسترا نيوز مكالمة هاتفية جمعت محمد عليش الهارب بإحدى الدول مع الإرهابي إبراهيم خالد «شقيق الإرهابي عبد الرحمن خالد» والتي يستعلم فيها عن مكان الارهابي عبد الرحمن خالد عقب حدوث التفجير التي عثر عليه بهاتف الإرهابي المضبوط حسام عادل أحمد.



وأفاد مصدر أمني أنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية «حسم» الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار أمام معهد الأورام.



وكشفت وزارة الداخلية عن هوية الإرهابي، وأكدت أنه عضو حركة حسم الارهابية ويدعى عبد الرحمن خالد محمود وهو منفذ حادث معهد الأورام.



وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الفحص والتتبع لخط سير السيارة المنفذة لحادث التفجير تواصلت، وأضافت الداخلية أنه تم تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية واستئذان النيابة لضبطهم.



وكشفت الداخلية عن مصرع 8 عناصر من خلية حسم الإرهابية بعد اختبائه فى وكرين بالفيوم و الشروق، وتمت مداهمة الوكر الثاني فى الشروق وأسفر عن مصرع 7 من العناصر الإرهابية وبحوزتهم اسلحة، وتمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء المجمعة من مكان الحادث مع افراد اسرهم.



يذكر أن معهد الأورام تعرض لخسائر مادية جراء تأثره بحادث انفجار سيارة اصطدمت بعدة سيارات أودت بحياة عدد من الشهداء المصريين ووقوع إصابات عديدة.





مش بينام..مصطفى بكرى:السيسي يعمل ليلا ونهارا ويتابع كل كبيرة وصغيرة





قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل ليلا ونهارا ويقاتل من أجل الإسراع فى تحقيق ما يمكن تحقيقه، قائلا: "الرئيس مش بينام ويتابع كل صغيرة وكبيرة".



وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن الدولة استطاعت تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة، والدولة تعمل على وعي تام بحقائق الأمور.



وأشار مصطفى بكري، إلى أن الدولة المصرية لديها جيش قوي متماسك وأبنائه في استعداد تام لتقديم أنفسهم فداء للوطن، لمواجهة الأعداء وفى نفس الوقت البناء والتعمير من أجل التنمية والانجاز.



ووجه مصطفى بكري رسالة للإعلام قائلا: «هذه بلادنا ولابد ان يكون لديها القوة والقدرة، ويجب ان يكون لدينا إعلام قوي يعبر عن الناس واحترام الراي والراي الآخر، بعيدا عن الفوضى، الحريص على بلده لازم يكون حريص على مصلحة الشعب».







المهم يكون عندك قلب.. منى الشاذلي تطلق حملة للتبرع لـ القومى للاورام.. فيديو







نشرت الصفحة الرسمية، للمعهد القومي للأورام، فيديو سجلته الإعلامية منى الشاذلي، وأطلقته على حساباتها الرسمية على ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏



دعت منى الشاذلي، خلال الفيديو الذي ظهرت فيه، إلى التبرع للمعهد القومي للأورام، واسترجعت الذكرى الأولى لتبرعها للمعهد، ‏عندما كانت في سن الـ 19، تحديدًا في الصف الثاني الجامعي، وتأثرت بتحقيق قرأته عبر صفحات إحدى الجرائد وقتها، عن احتياج ‏المعهد للتبرع، فتوجهت من فورها إلى هناك، وطلبت التبرع بالدم.‏



أشارت منى الشاذلي أنها كانت في غاية السعادة، عندما التقت بالشيخ سلطان القاسمي وقرينته، وطلبا منها أن توصلهما بالمعهد القومي ‏للأورام، للتبرع بمبلغ قيمته 160 مليون جنيه.‏



أوضحت منى الشاذلي أن المعهد برغم التبرعات الكبيرة التي تصل إليه من وقت لآخر، إلا أنه قائم على التبرعات الصغيرة ‏والمتوسطة المستديمة، التي تعتبر العمود الفقري للمكان، واختتمت قائلة: "مش مهم يكون عندك فلوس كتير، المهم يكون عندك قلب ‏كبير".‏



جدير بالذكر أن المعهد القومي للأورام، كرم الإعلامية منى الشاذلي أكثر من مرة، على مدار السنوات الماضية، تقديرًا منه لدعمها ‏المادي والمعنوي الدائم لمرضى المعهد.