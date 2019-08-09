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ثقافة

الأدب الفرعوني في ثقافة سوهاج

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:22 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة سوهاج محاضرة بعنوان "الأدب الفرعونى والتعرف على آثار بلدك" ألقاها سامح الخطيب بالوعى الأثرى بسوهاج.

تلاها تكريم د. عصمت رضوان، إلى جانب عرض فنى قدمته فرقة سوهاج للموسيقى العربية وتغنت بكوكتيل من الأغانى الوطنية والعاطفية وذلك على مسرح قصر ثقافه سوهاج، كما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر ورشة عن برنامج Microsoft word مع رحاب عيد بقاعه النادى، وعرض سينما الأطفال لفيلم "ألف نهار ونهار" بحضانه تعليمية.

أقام بيت ثقافة ساقلتة ورشة خامات من منتجات البيئة منتجات من ليف النخل بجمعية التنمية الريفية بنجع هرماس بقرية سفلاق مع صباح عبدالعزيز وتدريب لهواة الفن التشكيلى ببيت ثقافه بنى حميل.

نفذ بيت ثقافة المراغة بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك محاضرة بعنوان "عيد الأضحى المبارك" ألقتها سناء على، بالإضافة إلى إقامة يوم ترفيهى للرواد تضمن العاب بالبازل والشطرنج‎.

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