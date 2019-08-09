حملة مكبرة لإزالة ورفع 159 حالة إشغال وتعدي بمناطق السيل والشادر القديم والنفق بمدينة أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 159 حالة إشغال وتعدى بمناطق السيل والشادر القديم والنفق بنطاق حى شرق.



صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد بأن الحملة نجحت فى رفع 130 حالة إشغال ، بالإضافة إلى 20 حالة مصادرة مضبوطات متنوعة ، علاوة على تحرير 6 محاضر إشغال، فضلًا عن تحرير 3 محاضر مخالفة بيئية.



ولفت بأن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير أمن أسوان للأمن العام والمقدم عاطف عبد الله رئيس قسم شرطة المرافق ، بجانب مسئولى وممثلى التموين والصحة والحماية المدينة ، علاوة على ورؤساء الأحياء، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة.



ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بتكثيف الجهود إستعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك ومن أجل إبراز المظهر الحضارى والجمالى لأسوان وتحقيق السيطرة على الشارع وإعادة الإنضباط داخل الأسواق .