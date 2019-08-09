تفجير معهد الأورام.. عكاشة: كنا أمام خلية شديدة الخطورة استخدمت العبوات الناسفة

قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن هناك جهودا متميزة بذلتها وزارة الداخلية للوصول إلى هوية الجناة ومنفذ الحادث الارهابي الذي وقع محيط معهد الاورام، والأمر كان ليس سهل.



وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، أن قطاع الأمن الوطني وضعت خريطة كاملة استطاعت من خلالها الوصول إلى الخلايا العنقودية التي قامت بتنفيذ العملية الإرهابية فضلا عن ضبط الأسلحة والمواد التي كانت معدة للاستخدام مستقبلا في العمليات الإرهابية.



وأشار عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلى أن حركة حسم أحد ازرع جماعة الإخوان الارهابية، ودرجة خطورتها كانت واضحة أثناء عمليات المداهمة واستخدام الاشتباكات النارية المكثفة مع القوات مكافحة الإرهاب واستخدام العبوات الناسفة، مؤكدا أن الخلية كانت شديدة الخطورة.



وأوضح أن كل الأسلحة التي تم ضبطها وكافة الكميات التي كانت تجهز للاستخدام تم إجهاد استخدمها وتحطيم الخلية بالكامل، لافتا إلى أن قطاع الأمن الوطني لديه الكثير من المعلومات، ويبقى له المعلومات الثمينة التي لا يعرفها الكثير.