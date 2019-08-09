نجم الأهلي السابق يكشف عن عروض بايرن ميونخ وفناربخشة التركي.. فيديو

كشف شريف عبد المنعم نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عن أنه تلقى عرضا للعب فى صفوف بايرن ميونيخ الألماني و فنربخشة التركي وباوك اليوناني.



وقال عبد المنعم فى تصريحات لقناة "تايم سبورت": " لعبنا وديات أمام بايرن ميونيخ الألماني و فناربخشة وأياكس الهولندي و ساوثهامبتون الإنجليزي ، والطريف أن مدربي هذه الفرق طلبوا التعاقد معي وتحدثوا مع المسئولين وقتها سواء حسن حمدي أو الفريق مرتجي.



وأضاف لاعب الأهلى السابق أنه كان يتمنى الرحيل للاحتراف خاصة أنهم طلبوا التعاقد معه بمبالغ كبيرة ولكن لم يكتب لها النجاح.