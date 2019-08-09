ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 64 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة بقرية أبو الريش بأسوان وقريتي خريت وأبو سمبل بنصر النوبة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:51 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نتائج تنفيذ 64 قرار إزالة تعديات بقرية أبو الريش بمركز أسوان وقريتى خريت وأبو سمبل بمركز نصر النوبة وذلك بمساحات إجمالية بلغت 68 ألف و666 م2 .

وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أن المحافظة مستمرة فى حملاتها المكبرة لإزالة جميع التعديات وإسترداد حق الدولة فى أراضيها سواء كانت أراضى زراعية أو بناء مع إحالة جميع المخالفين إلى المساءلة القانونية وعدم التسامح مع أى متعدى وذلك تحقيقًا لسيادة القانون وحفاظًا على هيبة الدولة وحق الأجيال القادمة .

ومن جانبه أوضح العميد أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية الأعقاب بحرى التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى استهدفت تنفيذ ١١ قرار إزالة ، بالإضافة إلى ٢٨ قرار إزالة فورية بمساحة 55 ألف م2 .

كما كشف العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة نصر النوبة عن تنظيم حملة مكبرة أيضًا لإزالة التعديات بقريتى خريت وأبوسمبل أسفرت عن تنفيذ 14 قرار إزالة بمساحة ألف و741م2 ، علاوة على تنفيذ 11 قرار إزالة فورية بمساحة 11 ألف و 925 م2 .

والجدير بالذكر بأن حملتى الإزالة شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة فيها مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى .

ويأتى ذلك إستكمالًا لسلسلة الحملات التى تقوم بها محافظة أسوان ضمن الموجه الثالثة عشر لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة غرب أسوان

إزالة 51 حالة تعد بنطاق مدينة أسوان بإجمالي 16 ألفا و300 م 2.. صور

إزالة 11 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة أسوان.. صور

استرداد أراضي الدولة.. إزالة 2099 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا.. و71 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 7089م2 في الغربية.. صور

تنفيذ 15 قرار إزالة تعد على الأراضى أملاك الدولة فى أسوان.. صور

إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية عنيبة بنصر النوبة

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يسجل ظهوره الأول في مران الجونة .. صور

اخبار الفن.. انتقادات لـ شيرين رضا بسبب الأضحية.. ورومانسية ريهام حجاج مع زوجها

بعد استيلائه على 527 طن قمح مدعم.. النيابة تتحرى عن نشاط أمين شونة بكرداسة

الداخلية تعلن اسم منفذ حادث انفجار معهد الاورام

انطلاقة جديدة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نوريتش سيتي بافتتاحية الدوري الإنجليزي

إسلام جمال ينشر صورا من كتب كتاب احمد حاتم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام