وزير خارجية بريطانيا: الوضع في عدن مقلق جدا

أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، عن قلقه الشديد من التصعيد العسكري في مدينة عدن جنوب اليمن.



وقال راب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أشعر بالقلق من التصعيد العسكري في عدن بما في ذلك التقارير عن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي".



وأضاف: "بريطانيا تدعو جميع الأطراف بوقف كل أشكال العنف والانخراط في محادثات بناءة لوقف التصعيد، فلقد عانى الشعب اليمني بما يكفي".



وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، جنوب اليمن، هاني بن بريك، النفير العام، ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق، في عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية.