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تعليم

التعليم: تفعيل نظام الجدارات العام القادم وتوجيه مستقل لبعض التخصصات

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:01 ص
تفعيل نظام الجدارات
تفعيل نظام الجدارات
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بمناسبة بدء العمل بنظام الجدارات في عدد من التخصصات بالصف الأول بالمدارس الثانوية الفنية خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المديريات التعليمية، بضرورة التوجيه نحو تحديد التوجيه الفني لتخصصات ( فني أجهزة إلكترونيات، وفني تركيبات كهربية، وفني نسيج ، وفني ملابس جاهزة).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا التوجيه سيكون مستقلا لحين استصدار القرار الوزاري المعدل للقرار رقم 481 لسنة 2011.

جدير بالذكر أن نظام الجدارات، وهو أحد الأساليب التربوية، لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال تحديد المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة لكل مهنة باشتراك مع الصناعة المعنية؛ لضمان خروج طلاب قادرين على المنافسة محليًا وعالميًا.
التعليم: تفعيل نظام الجدارات العام القادم وتوجيه مستقل لبعض التخصصات

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