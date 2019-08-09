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أمريكا عن أحداث عدن: الحوار أساس الاستقرار

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:20 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن من التصعيد العسكري في مدينة عدن اليمنية.

وقالت الخارجية في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة: "الولايات المتحدة تدعو كافة الأطراف في اليمن لحل خلافاتها عن طريق الحوار الذي يمثل الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار".

من جانب آخر قال وزير الخارجية البريطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن الوضع في عدن مقلق جدا، مشيرا إلى أن بريطانيا تدعو جميع الأطراف بوقف كل أشكال العنف والانخراط في محادثات بناءة لوقف التصعيد، فلقد عانى الشعب اليمني بما يكفي.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، جنوب اليمن، هاني بن بريك، النفير العام، ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق، في عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية.

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