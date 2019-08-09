ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف: إسقاط طائرة حوثية بدون طيار باتجاه مطار أبها بالسعودية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:39 ص
درون حوثية
درون حوثية
أحمد قاسم
تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية، مساء أمس الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه أبها.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية إن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأكد المالكي اتخاذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية.

وأضاف المالكي أن استمرار تبني المليشيا الحوثية للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها، مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق، نجحت قوات التحالف في اعتراض طائرة حوثية بدون طيار، أطلقتها المليشيا الانقلابية من محافظة عمران اليمنية باتجاه جازان جنوب المملكة العربية السعودية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يسقط طائرة حوثية مسيرة في اتجاه السعودية

التحالف العربي: إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

التحالف العربي: إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

التحالف العربي يؤكد إسقاط طائرة حوثية هاجمت مطار جازان

قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

السعودية تعلن إسقاط طائرة ثالثة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان وأبها

ترشيحاتنا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

بعد أنباء رحيله.. الأهلي يكشف مصير مارتن لاسارتي

أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2019

وزير خارجية بريطانيا: الوضع في عدن مقلق جدا

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

خط ساخن ورقم واتس .. رئيس حماية المستهلك يكشف طرق التواصل بالجهاز خلال عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام