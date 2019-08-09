نجم الأهلي يسجل ظهوره الأول في مران الجونة .. صور

سجل مدافع الأهلي السابق محمد نجيب المنضم حديثًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ظهوره الأول مع فريقه الجديد، خلال المران الرئيسي للاعبين.



شارك محمد نجيب، مدافع نادي الجونة، في مران الفريق للمرة الأولى استعدادا للموسم 2019/2020.



وانضم محمد نجيب للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيله عن النادي الأهلي.



وظهر نجيب في حالة مزاجيه جيدة، خلال تواجده في المران الذي ضم جميع نجوم الجونة بالإضافة إلى نجوم الاهلي المعارين.