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رياضة

رد ناري من مالك وادي دجلة على رئيس نادي الزمالك والسبب صفقة.. التفاصيل

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:46 ص
ماجد سامي مالك وادي
ماجد سامي مالك وادي دجلة
عمرو ابوبكر
نفى ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة كل ما تردد من تصريحات على لسان مجلس إدارة ناديه حول رغبة الزمالك في ضم محمد عبد العاطي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان قد صرح المستشار مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم، أن ماجد سامي طلب أموالا كثيرة و3 لاعبين للموافقة على رحيل محمد عبد العاطي.

وكتب سامي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" "كل ما يشاع عن عرض الزمالك بـ30 مليون جنيه و ٣ لاعبين مقابل محمد عبد العاطي وطلبنا ٥ مليون جنيه عن كل هدف كلام غير حقيقي".

وتابع: "هدفه التبرير للجماهير عن عدم القدرة على استقدام اللاعب!، وأنا موافق يا سيادة المستشار ولا أريد ٥ ملايين عن كل هدف وأسيست مثلما قلت أنت".

وأضاف: "سنجعلها ٥ ملايين عن كل بطولة يحرزها الزمالك شارك اللاعب في ٥٠٪؜ من المباريات بها واللاعبون الثلاثة المطلوبين أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك يعلم من هم".
رد ناري من مالك وادي دجلة على رئيس نادي الزمالك والسبب صفقة.. التفاصيل

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