احتفالات ثقافة الإسماعيلية بقدوم عيد الأضحى المبارك

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الانشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "فضل صيام يوم عرفة" القتها شادية الملاح.



وتم التحدث حول أهمية ذلك اليوم وما فيه من استجابة للدعاء وفضل صيام يوم عرفة وما له من غفران للذنوب لعام مضى وعام قادم، كما استمر القصر فى فعاليات اليوم الثالث من ورشة "بحبك يابلدى" تدريب الفنانة سماح على، كما نظم القصر محاضرة بعنوان "الأساسيات العامة للتصوير الصحيح" للفنانة تسنيم احمد، وأقامت مكتبة القصاصين محاضرة بعنوان "مناسك الحج" ألقاها حسن عبد العال، وأوضح أهم مناسك الحج، وفى نفس السياق نظم بيت ثقافة التل الكبير محاضرة بعنوان "الى عرفات" القاها احمد السيد، إلى جانب عرض فنى لفرقة الإنشاد الدينى، وذلك احتفالا بالذكرى الخامسة لقناة السويس نظمت مكتبة السبع ابار حوار ثقافى بعنوان "مستقبل مصر" أدار الحوار مسئول المكتبة، كما أعد بيت ثقافة الضبعية ورشة رسوم للأطفال عن قناة السويس.



وجاء ذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم شاركت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال فى احتفالات الثانية بتكريم المتفوقين بنادى الفيروز بالإسماعيلية، كما قامت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بتقديم عرض فنى بالقنطرة غرب لتكريم المتفوقين حيث تغنت الفرقة بمجموعة من الاغانى المميزة على أوتار السمسمية ابهرت جميع الحضور.