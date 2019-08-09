البنك الدولي : 35% من المعلمين المصريين تحسن أدائهم بعد تطبيق نظام التعليم الجديد

نشر البنك الدولي رسما بيانيا يتناول الجهود المبذولة لتحسين ظروف التعليم والتعلم في المدارس الحكومية المصرية، وذلك من خلال دعم برنامج إصلاح التعليم المصري.



وأوضح البنك الدولي أن المشروع يهدف إلى إتاحة تعليم عالي الجودة لمرحلة رياض الأطفال، ذلك بالإضافة إلى زيادة نسبة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في المناطق الفقيرة.



وأضاف بيان البنك أن المشروع يعمل على إنشاء أطر للتطوير المهني المستمر للمعلمين وقادة التعليم والمشرفين، بما يتماشى ويواكب العصر وتضمن الرسم البياني أن المشروع يحسن توصيل التعليم من خلال توافر واستخدام محتوى التعلم الرقمي.



كما أشار البيان إلى أن المشروع يطور ”أنظمة تقييم وامتحانات نزيهة وصالحة وموثوقة تعتمد على اختبارات على مستوى الجمهورية للصف الرابع والصف التاسع، ونظام لإصلاح التعليم الثانوي.“



وقال البنك الدولي أن النتائج المتوقعة للمشروع تشمل إلتحاق 500000 طالب جديد بمرحلة رياض الأطفال، منهم 50 بالمائة من المناطق الفقيرة. وأضاف أنه تم تحقيق 50 في المائة من تحسين جودة التعليم في مدارس رياض الأطفال وفقًا لنظام ضمان الجودة الجديد.



كما أكد أن المشروع تضمن إنه سيتم تدريب مليوني معلم وقائد تعليمي ومشرف في إطار السلوك المهني الجديد والمستدام.



وعن نتائج تدريبات المعلمين، أوضح البيان أن حوالي 35 في المائة من المعلمين أظهروا ممارسات مُحسّنة في العملية التعليمية، مضيفًا أن 40 في المائة من التحسين كان ظاهرًا أكثر على المٌعلمات.



وأكد البنك الدولي أنه ”سيتم تخريج أول دفعة من طلاب المرحلة الثانوية في صيف 2021، في ظل نظام التقييم والاعتماد التراكمي الجديد القائم على الدرجات.“