بـ 5 جنيهات فقط .. تنظيف وتقشير البشرة قبل العيد

تلجأ الكثير من الفتيات قبل العيد إلى مراكز التجميل لتقشير وتنظيف البشرة ونقدم لك ماسك من خبيرة التجميل شيرين سعودي باستخدام القهوة كمقشر للوجه حيث ان ماسك القهوة يعمل علي زيادة ييد من إنتاج الكولاجين . في حين أن الكافيين الموجود فيها يقلل من الخطوط الدقيقة ويحمي من فقدان الرطوبة، مما يجعلها الخيار المثالي لمكافحة الشيخوخة.



هناك نوعان من المزايا لتقشير وجهك في المنزل. الأول هو أن بشرتك لا تحتاج إلى تقشر كيميائي المسبب لتهيج البشرة، والثاني هو أن البثور والرءوس السوداء سيتم علاجها تقريبا.



طريقة التحضير والتطبيق:

إعداد وتطبيق مقشر باستخدام القهوة

مزج 2 ملاعق صغيرة من السكر البني مع 2 ملاعق صغيرة من القهوة، وتطبيق هذا الخليط على الوجه عن طريق تدليكه بإصبعك في حركات دائرية لمدة 3 دقائق وتركه لمدة 15-20 دقيقة أخرى وذلك للتمتع بجميع فوائد القهوة.

يمكنك استخدام الماء الدافئ لشطف المقشر.



ملاحظة: يجب عليك تقشير الوجه بانتظام حتى لو كانت بشرتك جافة أو دهنية.

تقشير الوجه بالقهوة والملح:

المكونات التي تحتاجها:

2 ملاعق صغيرة من القهوة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من السكر البني

طريقة التحضير:

بعد تكسير بيضة، يمكنك إضافة إليها المكونات الأخرى وخلطها جيدا. قومي بتطبيق هذا المقشر على وجهك وتدليكه باستخدام الأصابع والإبتعاد عن المناطق حول الشفاه والعينين.



انتظري لمدة عشر دقائق، ثم استخدام الماء الدافئ (لا الماء الساخن) لشطف الوجه يليه الماء البارد لغلق المسام تماما. اتبعي هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع.



تقشير الوجه بالقهوة والليمون:

البشرة الدهنية هي ميزة لتجنب التجاعيد، ولكن لها العديد من المشاكل مثل المسام الواسعة، حب الشباب، والرؤوس السوداء والبيضاء. لهذا تعمل القهوة على تجنب هذه المشاكل والتقليل من الزيوت الزائدة على البشرة.



المكونات التي تحتاجها:

2 ملاعق صغيرة من القهوة

2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون الطازج

نصف ملعقة صغيرة من الحليب أو ملعقة صغيرة من الزبادي



طريقة التحضير:

قومي بمزج المكونات جيدا وتطبيق هذا المقشر على وجهك، عن طريق التدليك باطراف الأصابع لمدة 3 دقائق، ثم تركه من 15-20 دقيقة إضافية، وأخيرا يشطف بالماء البارد. تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.

ملاحظة: يمتص الليمون الدهون على وجهك، ولكن تجنبي إضافة الكثير من عصير الليمون كي لا يتسبب في إلتهاب وجفاف البشرة. إذا كان لديك بشرة دهنية، يمكنك إضافة 2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون وإذا كانت بشرتك دهنية في منطقة الذقن والأنف والجبين، ملعقة صغيرة من عصير الليمون سيكون كافيا.





تقشير الوجه بالقهوة وزيت الزيتون:



هذا المقشر بسيط وسهل إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت، كما أنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وشد البشرة وتصغير حجم المسام.

وذلك عن طريق مزج 2 ملاعق صغيرة من القهوة و 2 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون وتطبيق هذا المزيج على وجهك مع التدليك بلطف لمدة 3 دقائق والانتظار لمدة 15-20 دقيقة أخرى. وأخيرا، يشطف بالماء الدافئ. يمكنك استخدام هذا المقشر 3 مرات في الأسبوع حتى يتم شد البشرة وتقلص المسام.