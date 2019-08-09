دورات تدريبية وفصول تعليمية بالمركز الثقافي بطنطا

نظمت الهيئة العامة لقصور بالمركز الثقافي بطنطا أولى أيام الدورة التدريبية لتنمية مهارات الأطفال فى اللغة الإنجليزية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين للأطفال والشباب وقام د. محمد أبو المجد أستاذ الترجمة وعلوم اللغة بتدريب الشباب على التعامل في أي موقف من مواقف الحياة اليومية باللغة الإنجليزية غير الرسمية، والتعرف على الردود والعبارات المناسبة التي قد تستمع إليها، وتعلَّم كيفية التعامل معها على نحو صحيح، ومن جانبها قامت ايمان حسوبة بتدريب الأطفال على قواعد اللغة الانجليزية، الجدير بالذكر استمرار فعاليات الدورة حتى نهاية الشهر، وفي نفس السياق أقام المركز أولى أيام الدورة التدريبية لتنمية مهارات الأطفال وتعلم الخط العربي تدريب شيماء أبو الدهب بحضور مايقرب من ٦٠ طفلا متدربا.



جاء ذلك استمرارا لنشاط فصول مركز تنمية المواهب بالمركز، وتم استكمال فصل البالية تدريب الأطفال على فنون البالية حيث قام كابتن عبد الرحمن صلاح بتدريب مايقرب من 110 أطفال مشارك بالفصل مقسمين على 6 فصول، وقام د. عمرو حسن بتدريب فصل كورال الأطفال والشباب على فنون الغناء بمشاركة مايقرب من 60 مشتركا، كما قام د. أحمد عبد الرحمن بتدريب فصل الجيتار وتعليم الأطفال والشباب العزف على آلة الجيتار.