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رياضة

قبل انطلاق الموسم..إكرامى عبد العزيز يتقدم باستقالته من تدريب الزرقا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:29 ص
اكرامي عبدالعزيز
اكرامي عبدالعزيز
عبدالله هشام
تقدم إكرامي عبدالعزيز بإستقالته عن تدريب فريق كرة القدم الاول بنادي الزرقا قبل انطلاق موسم دوري القسم الثاني وذلك بعد الهزيمة امام فريق غزل المحلة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت اليوم .

ونشر إكرامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اتقدم بالاعتذار لنادي الزرقا عن استكمال الموسم واتمني من الله التوفيق لي ولهم فيما هو قادم، ولم يكشف نجم غزل المحلة السابق عن سبب تقدمه بالاستقالة في الوقت الحالي .

جدير بالذكر أن إكرامي عبدالعزيز تولي مهمة قيادة الفريق الاول لكرة القدم بعد انتهاء الموسم الماضي بعدما احتل الزرقا المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثانى .

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