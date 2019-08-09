غلق أحد المعاهد الخاصة بالتدريب على مهنة التمريض لقيامها بالنصب على الطلاب بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة غلق أحد المعاهد الطبية الخاصة وإحالة القائمين للنيابة العامة لقيامهم بالتدريب على مهنة التمريض على الرغم من عدم اعتمادها وخضوعها للمتابعة من الأجهزة الرقابية والطبية .



ويناشد المحافظ أولياء الأمور وأبنائهم من الطلبة والطالبات عدم الانسياق وراء مثل تلك المعاهد الخاصة فى أى تخصص ومجال والتى تعلن عن قبول دفعات من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة.



وشدد على أهمية تحري الدقة والتأكد من حصول تلك المعاهد على تراخيص من الجهات المعنية و مشهرة تحت رقم إشهار بالاضافة الى التاكد من وجود متخصصين بها معتمدين فى عملية التدريس الأكاديمي وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا وعدم التلاعب به والعمل على تخريج أجيال قادرة على خدمة مجتمعاتهم ووطنهم .



