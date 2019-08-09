شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والمالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني، على مشاركة جمهوره كل ما هو جديد في تطورات النادي الجديد.



ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة له بقميص النادي الجديد ويشير بيده إلى علامة تدل على أن الأمور تسير بشكل جيد، وحازت على العديد من الإعجابات التي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف.



جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ أعلن بشكل رسمي شرائه لنادي ألميريا الإسباني ونقل حصة مالك النادي السابق ألفونسو جارسيا لملكيته والتي تبلغ 96% من القيمة الكلية؛ حيث ينتوي قيادة ثورة تصحيح داخل النادي عن طريق إنعاش خزينته بقوة اقتصادية كبرى وتعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز الأول من أجل العودة لدوري الدرجة الأولى الإسباني من جديد.