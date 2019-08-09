ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والمالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني، على مشاركة جمهوره كل ما هو جديد في تطورات النادي الجديد.

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة له بقميص النادي الجديد ويشير بيده إلى علامة تدل على أن الأمور تسير بشكل جيد، وحازت على العديد من الإعجابات التي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ أعلن بشكل رسمي شرائه لنادي ألميريا الإسباني ونقل حصة مالك النادي السابق ألفونسو جارسيا لملكيته والتي تبلغ 96% من القيمة الكلية؛ حيث ينتوي قيادة ثورة تصحيح داخل النادي عن طريق إنعاش خزينته بقوة اقتصادية كبرى وتعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز الأول من أجل العودة لدوري الدرجة الأولى الإسباني من جديد.
شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يشتري ناديا إسبانيا .. تعرف على القيمة

صحيفة ماركا: الثورة السعودية في ألميريا تستهدف الصعود إلى الدوري الإسباني

بعد استحواذ تركي آل الشيخ عليه.. 5 معلومات ترصد مسيرة نادي ألميريا الإسباني

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

مدرب ألميريا الجديد يهنئ آل الشيخ بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. رسالة محمد صلاح لضحايا معهد الاورام.. مرتضى منصور يعلن عن قناة الزمالك

ترشيحاتنا

يوم التروية.. الإفتاء توضح سبب التسمية وما يفعله الحجاج

اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 8-8-2019

ياسمين عبد العزيز تصطدم بسيارة إسعاف وتعطل نقل مريض للمستشفى

حملة أمنية مكبرة بمديرية أمن المنوفية .. صور

بـ 5 جنيهات فقط .. تنظيف وتقشير البشرة قبل العيد

محمد حماقى يتناول العشاء مع أحلام وسميرة سعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام