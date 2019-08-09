أهالي الاخصاص بالفيوم يستغيثون من نقص الخدمات ..صور

أرسل أحد أهالى قرية الأخصاص التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم التي يقطنها 30 ألف مواطن، رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد".



استغاث القراء خلالها من معاناتهم إنعدام الخدمات، في القرية وإننا عصور الظلام، وتمثل هذا التجاهل في مد شبكات الصرف الصحي وخطوط الغاز للقرية السابقة لها والتالية ، وفي نفس الوقت يحرمون أهلها من هذه الخدمات.



وقال القارئ المثير للدهشة اكثر انه بعدما حفروا طريق القرية الرئيسي واستغلوه في خدمة القري الاخرى فقط، تركوا أكوام الحفر والتكسير وسط الطريق في حالة أشبه بالتلال الجبلية. ناهيك عن التكدس الشديد في الفصول المدرسية وعدم وجود مراكز للشباب واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف وما يترتب عليه من انتشار للأمراض، فهناك أيضا انعدام في الخدمات الصحية، فلا يوجد بالبلدة مستشفى مما يضطر الأهالي للسير وسط الأراضي الزراعية والمدافن لمسافة 5 كم حتى يصلوا إلى أقرب مستشفى لأخذ التطعيمات أو تلقي العلاج، وهو ما يمثل خطورة على حياتهم. هذا بالنسبة للاشخاص الاصحاء، أما المرضى فعليهم أن يواجهوا أمرين اما الموت ومواجهة رب كريم أو تحمل الم المرض حتى يصل الى أقرب مستشفى، رغم وجود أرض مساحتها 6 قراريط مخصصة لانشاء مستشفى.



وتابع نضطر للذهاب إلى قرية جبله او مطرطارس لاستلام المعاش، لم تكن قرية الاخصاص في طى النسيان ولا شك أن هذه المشكلات يتطلب حلولا غير تقليدية وهو ما فعله المواطنون بالتبرع بأراض للحصول على الخدمات المحرومين منها منذ سنوات طويلة، وإذا كان مكان "الأخصاص" مازال يقع على الخريطة المصرية، فإن الميلاد في انتظار وصول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"حياة كريمة" والتدخل العاجل من قبل الأجهزة الحكومية لانتشال مواطني القرية من الفقر والتهميش .

