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من غير حرمان.. خطوات لتجنب زيادة الوزن في العيد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:41 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يستعد المسلمون لاستقبال أيام عيد الأضحى والتي تمتلئ فيها البيوت بالأضاحي واللحوم المختلفة ، والتي تكون سبب في زيادة وزن الجسم بسبب الدهون والنشويات التي تحتوي علي سعرات حرارية عالية، ولذلك قدم استشاري التغذية خالد المراغي طرق اللازمة لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى وذلك من خلال نظام غذائي مثالي لتفادي اي مشاكل صحية بجانب مشكلة زيادة الوزن:


1- شرب الماء بشكل دوري ومستمر خلال أيام العيد قبل الغذاء والأكلات الدسمة وذلك للشعور بالامتلاء مما يساعدك علي كمية صغيرة من الطعام .

2- تناول السلطة بجانب اللحوم والفتة والكبسة في العيد وذلك لاحتوائها على ألياف وتعمل علي الشعور بالشبع كما تمد الجسم بما يحتاجه من الفيتامينات والعناصر الهامة بالجسم كما أنها تجعلك تتناول كمية أقل من اللحوم والدهون .

3- شرب الزنجبيل والشاي الأخضر للتخلص من الدهون بالجسم وزيادة سرعة الحرق والاعتماد على الفاكهة والعصائر.

4-تناول اللحوم المشوية أفضل من المسبكة أو المطبوخة والابتعاد عن دهون اللحم وعدم الاعتماد على الأرز بوجبات العيد .

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