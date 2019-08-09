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محافظات

تموين الأقصر يعلن عن افتتاح مركز خدمة للمواطنين بإسنا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:54 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم افتتاح مركز خدمة المواطنين مركز إسنا مشيرا الي انه يمثل قفزة حضارية نحو التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطن مستحق الدعم على الخدمات التموينية بجودة عالية.

واشار الى ان المركز به شباك خاص بذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، ويهدف إلى فصل الخدمات المقدمة للمواطن عن أصحاب الأنشطة الأخرى كأصحاب المخابز او ما شابه ، بحيث يكون مركز الخدمة معنى بكل ما يخص البطاقات التموينية للمواطنين من إصدار بطاقات جديدة وبطاقات فصل أجتماعى وتعديل البيانات واستخراج بدل فاقد وتالف ونقل بطاقة من محافظة إلى أخرى وإضافة رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين وتسليم وتفعيل البطاقة .

وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى أن ذلك المركز يعد الثانى بالمحافظة بعد أن تم افتتاح مركز خدمة المواطنين بمركز أرمنت مما يوضح مدى إهتمام الدولة متمثلة في وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تجاه صعيد مصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتقديم خدمة متميزة للمواطن الأقصرى.

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