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فن

ليلى علوى تكشف عن أجمل أعمالها في الدراما

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:02 ص
ليلى علوى
ليلى علوى
أحمد إبراهيم
كشفت الفنان ليلى علوى عن أجمل أعمالها فى الدراما وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقالت ليلى علوى : " حكايات بنعيشها من أجمل الأعمال اللي على قلبي وحبيتهم كلهم، كانت فكرتي، 4 شخصيات عيشتهم بجد مكنتش بمثل، عيشتهم وحبيتهم كلهم" .

ووجهت سؤالا لجمهورها عن أكثر الحكايات التي أعجبتهم من الأربعة حكايات وهم هالة والمستخبي ومجنون ليلى وفتاة الليل وكابتن عفت".

يذكر ان ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان "التاريخ السرى لكوثر" والذى يشاركها البطولة فيه زينة وتأليف واخراج محمد امين.
ليلى علوى تكشف عن أجمل أعمالها في الدراما

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