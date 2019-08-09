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تعليم

ننشر أسماء أوائل طلاب الفرقة الثانية بآداب حلوان .. صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:02 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان كشف بأسماء أوائل ( الفرقة الثانية ) بالكلية من العام الجامعى 2018-2019 للأقسام الآتية :

- قسم المسرح شعبة الديكور والازياء ( انتظام )

- قسم المسرح شعبة الدراما والنقد ( انتظام )

- قسم المسرح شعبة التمثيل والإخراج ( انتظام )

الجدير بالذكر أن الكلية قد أعلنت أن نتيجة الالتماسات الخاصة بالنتائج ستعلن بعد انتهاء إجازة عيد الفطر .
ننشر أسماء أوائل طلاب الفرقة الثانية بآداب حلوان .. صور

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