ننشر أسماء أوائل طلاب الفرقة الثانية بآداب حلوان .. صور

أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان كشف بأسماء أوائل ( الفرقة الثانية ) بالكلية من العام الجامعى 2018-2019 للأقسام الآتية :



- قسم المسرح شعبة الديكور والازياء ( انتظام )



- قسم المسرح شعبة الدراما والنقد ( انتظام )



- قسم المسرح شعبة التمثيل والإخراج ( انتظام )



الجدير بالذكر أن الكلية قد أعلنت أن نتيجة الالتماسات الخاصة بالنتائج ستعلن بعد انتهاء إجازة عيد الفطر .