عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9- 8 - 2019

تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال كثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة انعكاساتها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".



وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 9 أغسطس ٢٠١٩، على النحو الآتي:





الحمل

من21/3 إلى 20/4

اجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وقد تجد اليوم أناسا يعتمد عليهم.

عاطفيا ومهنيا: تدعمك الأفلاك وتفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.





الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ومراجعتها وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك والمستقبل واعد.

اجتماعيا: قد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عائليا واجتماعيا: قد تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

ماليا وصحيا: القمر في مواجهة برجك مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا وعاطفيا: تهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وعليك أن تتصرف بنضج لتتقدم بخطى واسعة، احترس أيضا من التسرع والاندفاع.

عائليا ومهنيا: القمر في منزلك السادس يمنحك استعدادا للتعاون ولإضافة قيمة للآخرين.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في برجك يدفعانك للعمل بإصرار وتظهر مشاعرك وآراءك بلا خوف.

عاطفيا: القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

ماليا: نبتون يتراجع في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

اجتماعيا وعائليا: القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا: الفلك يدعمك وتستطيع أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

ماليا: القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بجدية ببعض المسائل المالية، فقط كن يقظا وعادلا كي يحالفك الحظ.

مهنيا: رغم الضغوط تصر اليوم على القيام بعملك جيدا وعليك أن تبرزه لتجد التقدير.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا واجتماعيا: أمامك اليوم نشاطات تحسن إدارتها وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب.

عاطفيا: القمر في برجك مما يجعلك ملفتا للغاية وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

صحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت والتفت لأسلوب تعاملك.

اجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تجعلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا: القمر اليوم معاكس بمنزل العمل وعليك أن تعبر عما تريد، ولكن بلباقة خاصة اليوم.

ماليا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ورغم الضغوط عطارد بمنزل الحب يمنحك طاقة ونشاطا.

