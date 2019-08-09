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رياضة

مدبولي: كنت سأنضم للإسماعيلي قبل الزمالك ولكن .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:41 ص
احمد مدبولي
احمد مدبولي
عمرو ابوبكر
قال أحمد مدبولي لاعب الزمالك السابق المنتقل حديثًا لصفوف الإسماعيلي، أنه سعيد بالانضمام للدراويش، مشيرًا إلى أنه يصب كامل تركيزه مع الفريق الأصفر.

وأضاف مدبولي خلال تصريحات على فضائية "أون سبورت" أنه اختار الانضمام الى الإسماعيلي بدقة لأن طريقة لعبه تشبه طريقتهم، وشعر أن هناك تمسكا من قبل إدارة الإسماعيلي بضمه من نادي الزمالك.

وأشار مدبولي إلى أن انتقاله للدراويش خطوة تأخرت لمدة 3 سنوات، وأنه كان سيقيد في الإسماعيلي قبل الزمالك، ولكن الأخير أنهى المفاوضات مع التعدين.

جدير بالذكر أن مدبولي انتقل لصفوف الإسماعيلي قادمًا من نادي الزمالك ضمن صفقة انضمام محمد عواد للقلعة البيضاء.

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