الصفاقسي يطالب بالتدخل لإنهاء أزمة تجنيد عمرو جمال والاستمرار في الدوري التونسي

أصدر نادى الصفاقسى التونسي بيانا عبر صفحته الرسمية فيسبوك كشف خلاله عن حقيقة فشل عمرو جمال مهاجم النادى الأهلي فى الاستمرار مع الفريق التونسي وعودته مجددا إلى مصر بسبب تأديته الخدمة العسكرية .



جاء بيان النادى التونسي على النحو التالي..



تعلم الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي ان الأخبار التي تروج حول اخبار فسخ الارتباط مع اللاعب المصري لا أساس لها من الصحة وأن النادي احتراما للوائح الفيفا ولقوانين اللعبة تحصل عبر الفيفا و الجامعة التونسية لكرة القدم على التأهيل القانوني النهائي للاعب عمرو جمال و استخرج له اجازة لاعب محترف.



كما تؤكد الهيئة المديرة اعتزامها دفع شرط الشراء في أقرب فرصة طبقا لموجبات العقد المبرم مع النادي الأهلي المصري.



وتؤكد على احترامها الكبير لقوانين جمهورية مصر العربية الشقيقة طالبة ممن لهم النظر التدخل لإيجاد حل يراعي مصالح كافة الأطراف و يحفظ حقوق إدارة الجيش المصري في علاقة بمسألة تجنيد اللاعب عمرو جمال تمتيعه من تأجيل باعتبار احترافه و صغر سنه و تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي تحول دون تأديته الواجب العسكري .



وتأمل الهيئة المديرة النادي الرياضي الصفاقسي أن يعزز تواجد اللاعب المصري عمرو جمال بيننا من متانة العلاقات المتميزة بينها و بين النادي الأهلي المصري.