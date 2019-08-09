الأمراض الصدرية والحج..طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي

أمراض الجهاز التنفسي، هي أكثر أمراض الحج شيوعا، وتحدث بسبب الجراثيم أو الفيروسات التي تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير مع السعال أو العطاس، وتقسم إلى نوعين:
1.أمراض الجهاز التنفسي العلوي (كالزكام، والتهاب الحنجرة، والتهاب - الشَعب أو القصبات الهوائية) وهذه تؤدي إلى التعب والإرهاق والضعف.
2 .التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وأعراضها: السعال المصحوب بالبلغم أو الحرارة وضيق التنفس، وقد تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها.
ُ طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي:
1 .تجنب مخالطة المصابين بها.
2 .تجنب استعمال أدوات المريض وأغراضه الخاص
3 ¯ .الاهتمام بنظافة اليدين، وتجنب ملامسة العين والانف
4 َ .تجنب الزحام قدر المستطاع الابتعاد عن تيارات الهواء المباشرة (مثل أجهزة التكييف)
نصائح للمريض المصاب بالزكام والانفلونزا في الحج والعمرة:
1 .الإكثار من شرب الماء والسوائل
2 .التزام الراحة قدر الإمكان
3 .ِّ تناول المسكنات وخافضات الحرارة (ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك)وفق الارشادات الصحية.
4 .استخدام مضادات احتقان الانف لفترة قصيرة مالم يكن هناك ما يمنع ذلك (مثل: ارتفاع ضغط الدم أو نقص التروية القلبية).
5 .َّ تناول الأدوية المضادة للسعال عند الضرورة، لاسي ̄ ما إذا كان الس ًّ عال جافا، أو أصبح مزعجا خلال النوم.
6 .تجنب أخذ أي مضاد حيوي بدون استشارة الطبيب.