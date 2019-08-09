ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمراض الصدرية والحج..طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أمراض الجهاز التنفسي، هي أكثر أمراض الحج شيوعا، وتحدث بسبب الجراثيم أو الفيروسات التي تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير مع السعال أو العطاس، وتقسم إلى نوعين:

1.أمراض الجهاز التنفسي العلوي (كالزكام، والتهاب الحنجرة، والتهاب - الشَعب أو القصبات الهوائية) وهذه تؤدي إلى التعب والإرهاق والضعف.

2 .التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وأعراضها: السعال المصحوب بالبلغم أو الحرارة وضيق التنفس، وقد تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها.

ُ طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي:
1 .تجنب مخالطة المصابين بها.
2 .تجنب استعمال أدوات المريض وأغراضه الخاص
3 ¯ .الاهتمام بنظافة اليدين، وتجنب ملامسة العين والانف
4 َ .تجنب الزحام قدر المستطاع الابتعاد عن تيارات الهواء المباشرة (مثل أجهزة التكييف)

نصائح للمريض المصاب بالزكام والانفلونزا في الحج والعمرة:
1 .الإكثار من شرب الماء والسوائل

2 .التزام الراحة قدر الإمكان

3 .ِّ تناول المسكنات وخافضات الحرارة (ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك)وفق الارشادات الصحية.

4 .استخدام مضادات احتقان الانف لفترة قصيرة مالم يكن هناك ما يمنع ذلك (مثل: ارتفاع ضغط الدم أو نقص التروية القلبية).

5 .َّ تناول الأدوية المضادة للسعال عند الضرورة، لاسي ̄ ما إذا كان الس ًّ عال جافا، أو أصبح مزعجا خلال النوم.

6 .تجنب أخذ أي مضاد حيوي بدون استشارة الطبيب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره بين الدول.. معلومات لم تعرفها من قبل عن مرض التهاب السحايا.. أعراضه وطرق الوقاية منه

علاج الكحه للأطفال بجميع الأعمار

ترشيحاتنا

يصل لـ مليون جنيه بدون ضمانات.. تعرف على مميزات القرض الشخصى من بنك CIB

زلزال عنيف يضرب غينيا الجديدة .. وتحذير من تسونامي

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة نوريتش سيتى الصاعد بالدوري في التشكيل المتوقع

بعد أنباء رحيله.. الأهلي يكشف مصير مارتن لاسارتي

تمارين رياضية لحرق الدهون في الجسم

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

رد ناري من مالك وادي دجلة على رئيس نادي الزمالك والسبب صفقة.. التفاصيل

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

ماذا قال عضو حركة حسم الإرهابية عن منفذ تفجير الأورام

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

بعد أنباء رحيله.. الأهلي يكشف مصير مارتن لاسارتي

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور