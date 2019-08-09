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تعليم

الأحد 18 أغسطس آخر يوم لتقديم الالتماسات بهندسة حلوان

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعد اعلان نتائج امتحانات كلية الهندسة جامعة حلوان للفصل الدراسى الثانى للعام الجامى ٢٠١٨-٢٠١٩ لجميع الفرق، أوضح اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان ان اخر يوم لتقديم الالتماسات و التظلمات بالنتائج هو يوم الاحد الموافق ١٨/٨/٢٠١٩ ، مشيرا الى ان خطوات تقديم الالتماس هى :


١- استخراج اذن دفع من شؤن الطلاب بالكلية .

٢- دفع رسوم الالتماس بخرينة الكلية.

٣- تقديم الاوراق الخاصة بالالتماس لمكتب وكيل كلية الهندسة .

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