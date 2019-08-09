الأحد 18 أغسطس آخر يوم لتقديم الالتماسات بهندسة حلوان

بعد اعلان نتائج امتحانات كلية الهندسة جامعة حلوان للفصل الدراسى الثانى للعام الجامى ٢٠١٨-٢٠١٩ لجميع الفرق، أوضح اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان ان اخر يوم لتقديم الالتماسات و التظلمات بالنتائج هو يوم الاحد الموافق ١٨/٨/٢٠١٩ ، مشيرا الى ان خطوات تقديم الالتماس هى :





١- استخراج اذن دفع من شؤن الطلاب بالكلية .



٢- دفع رسوم الالتماس بخرينة الكلية.



٣- تقديم الاوراق الخاصة بالالتماس لمكتب وكيل كلية الهندسة .