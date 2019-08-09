لو عيد ميلادك النهاردة .. اعرف شخصيتك من علم الأرقام

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن شخصية اليوم في علم الأرقام، والتي توافق يوم 9 أغسطس فإن ذلك يعني أنك تنجذب كثيرا للمعرفة ولدراسة كل ما هو إنساني.



وأكدت عبير شخصية مواليد اليوم تحب أن تعيش حياة مثيرة، وتصر على تحقيق طموحاتك.



وقدمت عبير نصيحة في هذا العام أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.



ومواليد اليوم ينتمون الي برج الاسد فهم ممن 23/7 إلى 22/8 وقدمت عبير قؤاد اليوم حظ برج الأسد علي الصعيد العاطفي والاجتماعي والمهني.



علي الصعيد المهني والاجتماعي تكون الشمس والمريخ في برجك يدفعانك للعمل بإصرار وتظهر مشاعرك وآراؤك بلا خوف.



أما عن الصعيد العاطفي فإن القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.



من أهم مواصفات مولود اليوم من برج الأسد الهدوء والرزانة وعدم التدخل في الأمور إلا في الأوقات المناسبة، وذلك السبب بتسمية البرج ببرج الأسد فجميع تلك الصفات يمتلكها الأسد الذي يُعتبر ملك الغابة وأشجع المخلوقات.

من نقاط قوة مولود اليوم من برج الأسد أنه مبدع، وعاطفي، كما أنه سخيّ، وإيجابي.

يمتلك الأسد شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم.

ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته.

ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسئولية.

أهم صفاته قوة الشخصية وقدرته على القيادة وحبه للسيطرة.

