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الرئاسة الموريتانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة‎

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:50 ص
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
أحمد قاسم
عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الخميس، أعضاء أول حكومة له منذ توليه للحكم في موريتانيا الخميس الماضي.

وقالت الرئاسة الموريتانية في مرسوم صادر عنها "إن 5 وزراء من حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حافظوا على مناصبهم".

كما أسند غزواني، في حكومته الجديدة، خمس حقائب وزارية لسيدات، وذلك من أصل 28 حقيبة وزارية، وبذلك تكون المرأة الموريتانية قد استحوذت على نسبة تقارب 18% من مجموع الحقائب، وهي نسبة تقل عن تمثيلها في آخر حكومة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتسلم حكم موريتانيا، الرئيس المنتخب حديثا، محمد ولد الغزواني، خلفا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم عقب انقلاب عسكري عام 2008، وأمضى ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

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