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فن

شاهد .. عقد قران أحمد حاتم وجايدا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:38 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الشاعر تامر حسين مقطع فيديو من حفل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان أحمد حاتم وزوجته جايدا.

وقال تامر : "مبروك لأخويا وصديقي أحمد حاتم وجايدا وربنا يسعدكم في حياتكم، وعقبالكم جميعًا".

تداول رواد موقع "إنستجرام" فيديو للحظة عقد القران، وعدد من الصور جمعته بالحضور وبينهم الفنان إسلام جمال.

جدير بالذكر أن أحمد حاتم ينتظر طرح الجزء الثاني من فيلمه "الكنز"، بطولة هند صبري، محمد سعد، محمد رمضان، روبي، إخراج شريف عرفة، تأليف عبدالرحيم كمال.

شاهد .. عقد قران أحمد حاتم وجايدا
شاهد .. عقد قران أحمد حاتم وجايدا

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