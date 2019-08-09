ترامب يعلن اسم مدير المخابرات الوطنية الجديد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب جوزيف ماجواير سيكون القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية بداية من 15 أغسطس المقبل



وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يسرني أن أعلن أن جوزيف ماجواير، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الحالي، سيتم تعيينه مديرا مؤقتا للاستخبارات الوطنية اعتبارا من 15 أغسطس".



يذكر أن ترامب، أعلن في 28 يوليو الماضي أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، سيغادر منصبه الشهر المقبل.



وجاءت استقالة كوتس على وقع سلسلة من الخلافات السياسية بينه وبين ترامب حول عدد من الملفات المتعلقة بالسياسات الخارجية لواشنطن، وتحديدا العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا.