انطلاقة جديدة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نوريتش سيتي بافتتاحية الدوري الإنجليزي

يفتتح فريق ليفربول الإنجليزي مبارياته في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2019\2020، بمواجهة منافسه فريق نوريتش سيتي اليوم الجمعة بالمباراة المقرر لها أن تقام في ملعب الآنفيلد بالساعة التاسعة مساءً بأولى جولات البريميرليج.





ومن المقرر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول في تلك المباراة المرتقبة في افتتاحية الدوري الإنجليزي لموسم 2019\2020.





ويسعى فريق ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، إلى انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي، وتخطي خسارته الأخيرة أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح، والتي شهدت إهدار محمد صلاح العديد من الفرص.



