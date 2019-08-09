قبل خروجات العيد.. سر التخلص من رائحة العرق نهائيا

التعرق في حد ذاته أمر طبيعي جدًا؛ فهو يحدث نتيجة عملية تخلص الجسم من السوايل الزايدة واللي مش بيحتاجها الجسم فجزء منها بيخرج على شكل بول والجزء التاني بيخرج على شكل عرق.



وقالت خبيرة التغذية نهي البنا عند تناول اللحوم والدهون في العيد قد يتسبب روائح العرق الكريهة، والتي تسبب المشاكل للعديد من الأشخاص في التعامل مع الاخرين .



لذلك يجب عليك قبل العيد ان تكون مستعد بالتخلص من هذه الروائح المزعجة بجسمك من خلال مكونين لابد ان تستخدمهم بعناية وهي الليمون وماء الورد فهذه الوصفة استخدمها لمدة ثلاث ايام متكررة تقضي علي رائحة العرق نهائيا.



ونصحت نهي بغسل منطقة تحت الابط جيدا يوميا والتخلص من البكتريا بعد ازالة الشعر من هذه المنطقة سواء رجل او امرأة ثم عليكي تمرير ماء الورد بمنطقة تحت الابط وبعد ان تجف ، ثم عليك دعك نصف الليمونة بمنطقة الابطين جيدا وبعد جفاف ماء الليمون ارتدي ملابسك وكرر العملية يوميا وستزول رائحة العرق نهائيا، وبذلك تكون استخدمت مزيل لرائحة العرق طبيعی 100 % خالي من المواد الحافظة والمواد التي تسبب امراض وبمكونات طبيعيه للقضاء على البكتيريا المسببة لرائحه العرق دون غلق مسام العرق او الغدد.



كما ان تكرار هذه العملية ستجعل رائحة جسدك وعرقك تتغير يوما بعد يوم ، وتجعلك أكثر ثقة بنفسك .