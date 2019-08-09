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وكيل إسكان المنوفية: الانتهاء من تطوير وحدة قسطرة القلب بأشمون لراحة المرضى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:20 ص
صدى البلد
محمد امين
قام المهندس عبدالحميد عبدالمنعم عطيه وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية بالمرور على المشاريع الجارى تنفيذها فى نطاق المدينة، ومتابعة عملية ترميم الوحدة الصحية بميجريا، وبحضور المهندسة وفاء راشد والمهندس هشام بيومي المشرفين على التنفيذ وعضو مجلس النواب عن دائرة اشمون اللواء محمود محى الدين .

وقد تم الانتهاء من أعمال العزل وجارى أعمال الصيانة التخصصية للخرسانات.

كما تفقد أعمال ترميم وتطوير جناح قسطرة القلب واعمال إنشاء مبنى وحدة وإدارة أشمون البيطرية .

وقد وجه وكيل وزارة الإسكان ببعض الملاحظات والعمل تلافيها مع الالتزام بالبرنامج الزمنى وسرعة الانتهاء من اعمال التطوير الصحية حرصا على راحة وسلامة المرضى .

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