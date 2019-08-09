حملة أمنية مكبرة بمديرية أمن المنوفية .. صور

قامت مديرية امن المنوفية بإشراف اللواء محمد ناجى مدير امن المنوفية بالتنسيق مع المحافظة للقيام بحملة مكبرة بإشراف ميدانى من قيادات المديرية لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بمركز شرطة الشهداء .



وقد وجه مدير الأمن جميع الإدارات والأقسام النوعية بعمل حملات مستمرة ( مرافق – مرور – بحث جنائى – مسطحات – حماية مدنية ) لإزالة كافة الاشغالات والإعلانات المخالفة والعمل على سيولة الحركة المرورية بالشارع ورفع الإنتظار الخاطئ



وأكد ضبط الدراجات النارية والسيارات التي تسير بدون لوحات معدنية وكذا متابعة مواقف سيارات الأجرة لمنع السائقين من زيادة الأجرة التي حددتها المحافظة والاستماع الى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والتيسير على المواطنين.



وشدد على ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين وتنفيذ الأحكام لاشعار المواطن بالأمن.



ووجه إدارة الحماية المدنية للتفتيش على المنشآت والمحلات للتأكد من توافر اشتراطات التأمين ضد أخطار الحريق.



كما وجه بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم ومراعاة قواعد حقوق الإنسان.