أهالي القناطر: مياه الشرب لا تصلح للاستخدام الآدمي

أرسل أهالى مدينة القناطر الخيرية شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي .



وقال أهالى مدينة القناطر الخيرية نحن سكان مدينة القناطر "نعاني منذ فترة من تعكر مياه الشرب، حتى أنها لا تصلح لغسيل الملابس، وكانت السبب فى إصابة بعض السكان باملاح وصديد ورمل على الكلى".



وأضافوا: لقد قمنا بتقديم شكوى لشركة المياه وقاموا بالتنبيه بعدم استخدام المياه من 12 منتصف الليل وحتى 6 صباحا للقيام بغسل وتطهير شبكات المياه بالكلور وتحسنت المياه عدة أيام ثم تعود بعدها إلى سابق عهدها".



وطالبوا المسئولين ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة قبل إصابة الكثير بالأمراض نتيجة تلوث المياه.



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